ДТП в Бразилии: погибли 17 человек

На юго-востоке Бразилии 17 человек погибли в ДТП после того, как машина с 40 людьми на борту перевернулась и врезалась в несколько других автомобилей. Об этом со ссылкой на местных пожарных сообщает агентство AFP в понедельник, 10 июня.

Авария произошла накануне вечером, 9 июня, в городе Кампус-ду-Жордау, в 180 километрах от самого большого города Бразилии Сан-Паулу. Причины аварии и другие подробности события пока неизвестны.

"Машина, которая перевозила 40 человек, перевернулась, после чего зацепила несколько проезжающих автомобилей", - передает AFP.

Напомним, что ранее в Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, а в ДТП в Ялте погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net