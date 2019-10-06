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10. 06. 2019

ДТП в Бразилии: погибли 17 человек

На юго-востоке Бразилии 17 человек погибли в ДТП после того, как машина с 40 людьми на борту перевернулась и врезалась в несколько других автомобилей. Об этом со ссылкой на местных пожарных сообщает агентство AFP в понедельник, 10 июня. 
 
 
Авария произошла накануне вечером, 9 июня, в городе Кампус-ду-Жордау, в 180 километрах от самого большого города Бразилии Сан-Паулу. Причины аварии и другие подробности события пока неизвестны.
 
"Машина, которая перевозила 40 человек, перевернулась, после чего зацепила несколько проезжающих автомобилей", - передает AFP.
 
Напомним, что ранее в Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, а в ДТП в Ялте погибли три человека.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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