В Алма-Ате начались протесты: есть задержанные

Люди, недовольные результатами президентских выборов в Казахстане, собрались на площади в центре Алма-Аты в понедельник, 10 июня, сообщает Интерфакс.

Власти оцепили саму площадь и прилегающий к ней сквер полицией, СОБРом и Нацгвардией. По периметру стоят патрульные машины. Полиция задерживает собравших на акцию, известно о 30 задержанных. Одной женщине во время задержания стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.

В столице Казахстана Нур-Султане также протестовали люди. Накануне, 9 июня, там прошли массовые несанкционированные митинги. Теперь же там оцеплена площадь Жастар, а на тротуарах стоят несколько сотен спецназовцев со щитами. Обстановка спокойная, на самой площади протестующих нет. Всего за время акций было задержано около 500 человек.

Официально о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах в Казахстане местный ЦИК объявил в понедельник, 10 июня.

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Источник: korrespondent.net