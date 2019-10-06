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10. 06. 2019

Путин заявил, что мир приближается "к опасной черте"

Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте. Об этом говорится в его обращении участникам форума Примаковские чтения, пишет в понедельник, 10 июня, Интерфакс.

Путин заявил, что международные отношения "лихорадит", и мировое сообщество должно искать "конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем".

"Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов - в частности, путем санкций и торговых войн", - заявил Путин.

Он выразил уверенность, что дискуссии участников форума будут "весьма полезными" в этом плане.

Как сообщалось, на прошлой неделе Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. 

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Источник: korrespondent.net

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