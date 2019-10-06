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10. 06. 2019

На Херсонщине два человека погибли в колодце для полива

В селе Казачьи Лагеря Алешковского района в колодце для полива во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека. Еще двое отравились неизвестным газом, когда пытались их спасти. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что накануне к спасателям поступила информация о несчастном случае с людьми в колодце для полива.

"На глубине примерно 12 метров во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека и еще двое получили отравление неизвестным газом при попытке спасти предыдущих. В 18:45 силами личного состава пожарно-спасательного подразделения тела погибших и двое пострадавших достали на поверхность", – говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Одного из пострадавших доставили в больницу. Другой пострадавший от госпитализации отказался.

Сотрудники Нацполиции проводят дознание и устанавливают подробности происшествия.

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Источник: korrespondent.net

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