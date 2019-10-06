Загрязнение реки Рось химикатами: угроза миновала

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии угроз в связи с попаданием химикатов в реку Рось. Об этом он сказал в понедельник, 10 июня, на брифинге в Виннице, который транслировался в прямом эфире на Facebook.

"Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - сказал Гройсман.

Тем временем в Винницкой ОГА заявили, что среди препаратов, попавших в Рось, инсектицидов не было.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко.

"По состоянию в 8 часов утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - объясняет Гижко.

По его словам, информация о том, что в реку Рось в ДТП возле села Збаржевка Погребищенского района попал опасный инсектицид Нурал-В, не подтвердилась. Что же касается препаратов, попавших в воду, то превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку. Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой.

Что же касается животного мира реки Рось, пока гибель представителей местной фауны не зафиксирована.

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

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Источник: korrespondent.net