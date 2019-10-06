Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 13:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

Переговоры об увеличении военного присутствия США в Польше завершены

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что переговоры о военном присутствии США в Польше закончены, сообщает Польское радио. Теперь их результаты должны утвердить главы государств Дональд Трамп и Анджей Дуда.
 
 
Соответствующий политический договор могут принять уже 12 июня, во время визита президента Польши в Белый дом. 
 
"Президенты решат, удовлетворяет ли их этот договор как политических лидеров стран. Если да, то мы предвидим принятие этого политического договора во время визита президента в Белый дом 12 июня", - заявил Щерский и добавил, что Варшава со своей стороны вполне удовлетворена договоренностями.
 
Переговоры между странами велись с тех пор, как в прошлом году во время общей пресс-конференции Дуды и Трампа в Вашингтоне президент США одобрил предложение Варшавы о выделении 1,5-2 миллиардов долларов на строительство инфраструктуры под американскую военную базу в Польше.
 
Напомним, что ранее Польша возобновила транспортировку нефти из России.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.