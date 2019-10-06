Обыски в Крыму: задержаны восемь человек

В аннексированном Крыму после обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах были задержаны восемь мужчин. Об этом сообщает Крым.Реалии в понедельник, 10 июня.

Так, в Алуште задержаны Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – председатель местной религиозной общины Ленур Халилов. Он подозревается в организации ячейки Хизб ут-Тахрир в Алуште. По версии следствия, в этой ячейке состоят Кантемиров и Нагаев.

В селе Зуя Белогорского района задержан активист Айдер Джеппаров, в Белогорске – Риза Омеров. Его отец Энвер Омеров задержан ранним утром по дороге в Ростов-на-Дону. Энвер Омеров ехал на судебное заседание по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" вместе с дочерью Фатмой Исмаиловой, супругой политзаключенного Айдера Исмаилова.

В поселке Строгоновка под Симферополем задержан Эскендер Сулейманов, брат политзаключенного Руслана Сулейманова, арестованного в ходе массовых обысков 27 марта 2019 года.

Ранее утром стало известно, что в Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах. В ФСБ России заявили, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и касается религиозной организации Хизб ут-Тахрир.

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Источник: korrespondent.net