Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, освободил Василия Бедрия с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в Указе Президента, опубликованном в понедельник.

Напомним, ранее у Зеленского анонсировали увольнение Луценко. Представление на его увольнение глава государства намерен внести в парламент на текущей неделе.

Перед этим Рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ.

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Источник: korrespondent.net