Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 13:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

Зеленский уволил главу СБУ в Ровенской области

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 июня, освободил Василия Бедрия с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - говорится в Указе Президента, опубликованном в понедельник.

Напомним, ранее у Зеленского анонсировали увольнение Луценко. Представление на его увольнение глава государства намерен внести в парламент на текущей неделе.

Перед этим Рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.