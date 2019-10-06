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10. 06. 2019

В Винницкой области установили сумму ущерба от похищения химикатов

Установлена предварительная сумма ущерба из-за похищенния ядохимикатов из сельхозпредприятий Винницкой области, которые в результате ДТП попали в приток реки Рось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу региональноу прокуратуры в понедельник, 10 июня.

"В Липовецком районе предварительная сумма убытков из-за похищения ядохимикатов в сельхозпредприятии составляет 700 тысяч гривен. В Козятинском районе злоумышленники причинили ущерб предварительно на 170 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Также, в надзорном ведомстве рассказали, что существуют трудности с поиском злоумышленников.

"Злоумышленники скрылись с места происшествия, их трудно установить, потому что были срезаны номерные знаки в Mercedes, также был уничтожен номерной идентификационный номер кузова. То есть никаких следов в автомобиле они не оставили", – отметили в прокуратуре.

Накануне стало известно, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся автомобиль с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба. Было принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

По последним данным, уже миновала угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Источник: korrespondent.net

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