Супрун рекомендует есть дома, а не в ресторанах

Глава Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун рассказала украинцам о том, как контролировать питание и употреблять больше здоровой пищи. Свежие рекомендации она опубликовала 10 июня в Facebook.

Так, по словам Супрун, для сохранения здоровья, пирамиду питания должны возглавлять сложные углеводы, овощи, фрукты, рыба, масла, семена и молочные продукты. При этом, она подчеркивает, что питание вне дома вредит этой пирамиде.

"Ресторанный салатик из листьев салата - это маловато овощей. Быстрое питание делает верхушку пирамиды - ее основой", - пишет Супрун в Facebook.

Глава МОЗ отмечает, что фаст-фуд и сладости вредят здоровью. Шаурма может привести к пищевому отравлению или ботулизму, пицца – это всего лишь дорогой хлеб без свежей начинки, а печенье и вафли могут вызвать атеросклероз из-за трансжиров.

Также важны порции употребляемых блюд.

"В заведениях питания обычно предусмотрены стандартные порции для каждого блюда, особенно когда речь идет о бизнес-ланче. Эти порции могут быть слишком большими или слишком маленькими для людей разного возраста и пола", - пишет Супрун.

По ее мнению, питаясь в ресторанах, мужчины постоянно недобирают норму белков. Салаты не свежие, а овощей нам следует употреблять побольше и только что приготовленные. Кроме того, дома мы сами можем контролировать свой рацион по "правилу ладони" и есть именно то, что нужно нашему организму, к тому же сможем экономить деньги.

"Рыба, даже самая дешевая, в ресторанах и столовых стоит дорого. Нам нужно съесть две-три порции рыбы в неделю. Дома этого достичь гораздо проще", - считает Супрун.

Глава Минздрава рекомендует тушить пищу либо готовить на пару или микроволновке. Если же вы предпочитаете именно жаренную пищу, то следует снизить температуру и время готовки.

Супрун советует использовать при готовке оливковое или сливочное масло и добавлять специи, которые благотворительно влияют на пищеварение, например, имбирь или чеснок.

Опасность питания в заведениях питания состоит также в том, что приготовленная там еда может содержать трансжиры и другие опасные вещества. Супрун предупреждает, что такая пища может вызвать атеросклероз, хроническое воспаление, ишемическую болезнь и ревматоидный артрит.

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Источник: korrespondent.net