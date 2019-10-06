Украине вернули в собственность остров стоимостью 430 миллионов

Остров площадью 32 га и оценочной стоимостью в 433 миллиона гривен вернули в государственную собственность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В 2008 году Обуховская РДА передала остров в частную собственность 16 гражданам для ведения личного сельского хозяйства. Остров входил в земли водного фонда, которые согласно украинскому законодательству не могут передаваться в частную собственность.

"С целью восстановлении положения, существовавшего до нарушения права собственности украинского народа на землю и водные ресурсы, прокуратурой Киевской области в Обуховский районный суд предъявлен иск о признании недействительными распоряжения, государственных актов на право собственности и истребовании в пользу государства 32 га земель водного фонда", - сказано в сообщении.

Прокуратура Киевской области подала иск в Обуховский районный суд, чтобы признать недействительным распоряжение Обуховской РДА за 2008 год. Иск был удовлетворен и остров вернули в государственную собственность.

Напомним, что ранее прокуратура назвала причину отравления нацгвардейцев во Львове.

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Источник: korrespondent.net