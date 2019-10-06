Троицкая родительская суббота-2019: дата, традиции

Накануне праздника Троицы в Украине принято отмечать Троицкую субботу. Праздник не имеет конкретной даты и зависит от Пасхи.

Традиционно Троицкая суббота отмечается на 48 день после празднования Пасхи. В 2019 году Вселенская родительская суббота припадает на 15 июня.

Этот день посвящен поминовению усопших родственников и подготовке к Троице. Верующие проводят время в молитвах, посещают церкви.

Традиции Троицкой родительской субботы

Несмотря на то, что в день Вселенской родительской субботы поминают усопших, предаваться скорби в этот день не принято. Необходимо вспоминать хорошее о близких и собраться на семейном поминальном обеде. Также верующие просят у святых благополучия и здоровья.

Троица в Украине-2019: выходные и история праздника.

Также принято посетить могилы умерших родственников, убрать там, помолиться. В церкви напоминают, что не нужно употреблять на кладбище спиртные напитки, а угощения необходимо раздавать встречным людям, а не оставлять на могиле.

В храмах и церквях во время поминальных служб священнослужителям можно подать записку с именами тех, за кого вы просите помолиться.

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Источник: korrespondent.net