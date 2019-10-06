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10. 06. 2019

Погода на неделю: жара за 30, на западе грозы

В восточных областях всю неделю будет жарко и без осадков, на западе каждый день ожидаются грозы, которые в отдельные дни также захватят часть северных областей. 

В понедельник, 10 июня, по все территории Украины температура будет превышать отметку в +30 градусов. Прохладней всего будет в Черновцах и Крыму, где ожидается лишь 28-30 градусов. В западных, частично северных и центральных областях пройдут грозы. Ночью температура на территории страны будет колебаться от +15 до +20 градусов. Осадки ожидаются по всей территории Украины, кроме восточной части и Крыма

 

Во вторник, 11 июня, в Украине погода практически не изменится: 30-32 градуса в западных областях и грозы. До 34 градусов на остальной территории и солнечная погода. Ночью ожидается от +15 до +18. Грозы ожидаются и в северных областях, в частности в столице.

 

В среду, 12 июня, ожидается жара в +32 градуса в центре, на востоке и юге страны, здесь без осадков, а на севере и западе страны снова дожди и температура от +28 до +32. Ночью температура по всей территории Украины будет колебаться от +16 до +20 градусов.

 

В четверг, 13 июня, будет удерживаться схожая погода, однако в этот день дожди с грозами ожидаются также в Крыму. Температура в западных регионах будет колебаться от +28 до +30 днем и +16 до +19 ночью. На севере, юге, центре и востоке Украины без осадков, жара от +29 до +33 днем, ночью от +17 до +20.

 

В пятницу, 14 июня, по-прежнему на западе и в Крыму будут греметь грозы и идти дожди, дневная температура местами перевалит за отметку 30 градусов. На остальной территории страны 33-34, без осадков. Ночью ожидается от +17 до +19 по всей территории Украины, а на юге ночи будут немного теплее – от +18 до +22.

 

Напомним, в конце мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Только на Закарпатье для ликвидации последствий паводка нужно около 100 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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