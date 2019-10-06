В Швеции сотрудники полиции ранили из огнестрельного оружия мужчину на центральном вокзале в городе Мальме. Утверждается, что он продемонстрировал "угрожающее поведение", сообщает Reuters в понедельник, 10 июня.
Отмечается, что станция в центре Мальме была эвакуирована в результате инцидента. Никто не пострадал, кроме вероятного злоумышленника. Его госпитализировали.
На место инцидента вызывали взрывотехников. Но в полиции утверждают, что пока рано говорить о том, связано ли это событие с терроризмом или нет.
Cмотрите фотогалерею: Шведская полиция подстрелила мужчину на вокзале в Мальме
Напомним, 7 июня в шведском городе Линчепинг прогремел сильный взрыв возле дома. Тогда пострадали 25 человек.
Ранее в шведском городе Норрчепинг произошел взрыв в ювелирном магазине.
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Источник: korrespondent.net
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