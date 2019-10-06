Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 16:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,35
10. 06. 2019

Корабли РФ проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

Российские военные корабельные группы начали учения в Балтийском море, где накануне стартовали маневры стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что в море вышли российские корветы Бойкий и Стойкий, малые ракетные корабли Серпухов, Зеленый Дол, Ливень, Пассат, а также противолодочный корабль Алексин. Они должны отработать действия против подлодок, ракетные удары по кораблям условного противника, провести артиллерийские и торпедные стрельбы, в частности, по воздушным мишеням.

"В ходе планового выхода в море экипажами кораблей будут решаться задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражению массированного налета авиации", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 9 по 21 июня в Балтийском море проходят учения НАТО Baltops 2019, которые проводят с 1972 года. В маневрах принимают участие 8600 военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и подлодок, а также 40 самолетов.

Напомним, 8 июня в Литве начались масштабные военные маневры НАТО Железный волк-2019  с участием около четырех тысяч военнослужащих из десяти стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.