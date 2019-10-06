Двоевластие. В Молдове острый политический кризис

В Молдове усугубляется острый политический кризис, начавшийся после парламентскиих выборов в феврале, на которых ни одна партия не получила достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

На прошедших выходных президент Молдовы Игорь Додон в пятый раз на этом посту был отстранен от должности. Премьер Павел Филип, назначенный исполняющим обязанности президента, распутил парламент и объявил досрочные выборы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как в Кишиневе оказались две власти

В результате выборов, которые прошли 24 февраля, в парламент Молдовы прошли четыре партии - социалисты, Демократическая партия, блок ACUM и партия Шор. В голосовании приняли участие менее половины избирателей, что стало самой низкой явкой за всю историю постсоветской Молдавии.

Самой крупной в новом составе парламента стала фракция социалистов Додона, которая выступает за тестные отношения с Россией, собрав 35 мандатов из 101.

Правящая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка получила 30 мандатов. По результатов прошлых выборов у нее было 42 места в парламенте, но популярноость Демпартии снизилась, поскольку действия ее правительтсва часто критиковались со стороны ЕС.

В прошлом году Европарламент объявил Молдову "бывшим лидером евроинтеграции" и заблокировал транш на 100 миллионов евро из-за нарушений прав человека.

Проевропейский оппозиционный блок ACUM во главе с лидерами партий Действие и солидарность Майей Санду и Достоинство и правда Андреем Нэстасе провел в парламент 26 депутатов. Они выступают за укрепление дружбы с Румынией и евроинтеграцию.

У партии Шор семь депутатских мест. Лидер партии Илан Шор (муж певицы Жасмин) был осужден на 7,5 лет тюрьмы за вывое из молдавских банков в офшоры около 300 миллионов долларов. Он обажловал приговор и до вынесения вердикта находится на свободе.

Независимые кандидаты получили три мандата. Остальные партии и кандидаты не смогли преодолеть шестипроцентный барьер.

7 июня Конституционный суд страны обязал президента Молдовы распустить парламент из-за того, что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Но Додон отказался подписать соответствующий указ.

8 июня было сформировано временное правительство в результате консенсуса между социалистами и блоком ACUM. Эти политические силы подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении в конституционное русло.

Был избран спикер законодательного органа - лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная и назначен премьер-министр - лидер партии Действие и солидарность Майя Санду.

EPA

Но по решению Конституционного суда Молдовы принятые депутатами акты 8 июня уже недействительны, поскольку срок формирования рабочих органов парламента истек вечером 7 июня.

Новая коалиция подписала декларацию о признании Молдовы захваченным государством, обвинив Плахотнюка и его Демпартию в попытке узурпировать власть.

В документе также объявили незаконными действия Конституционного суда, отказывающегося признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства.

9 июня Конституционный суд временно отстранил Додона от должности президента и назначил действующего премьер-министра страны Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства.

Суд принял такое решение по запросу группы депутатов от Демократической партии и объяснил его тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

"Мы призываем к его немедленной отставке из-за государственной измены, незаконного партийного гнева и узурпации власти в государстве", - говорится в декларации Демпартии.

Вскоре Филип своим первым указом распустил парламент, а вторым - назначил проведение досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

Историк и политолог Виктор Степанюк, бывший премьер Молдовы считает, что Конституционный суд превышает свои полномочия, диктуя правовые нормы.

"Никакой КС не может воспрепятствовать воле народа", - цитирует его DW.

Плахотнюк и Филип вывели тысячи своих соратников к находящимся друг напротив друга зданиям парламента и администрации президента. Там люди в футболках с логотипом Демпартии развесили на заборе вокруг здания администрации президента растяжки с лозунгами о том, что Додон - госизменник.

Плахотнюк в белой рубашке / EPA

Молдавский политический комментатор Алексей Тулбуре сказал РБК, что Додон не выводит людей на улицы, поскольку там сейчас находятся так называемые боевики Плахотнюка, представители спортивных клубов.

"Так что при появлении политических соперников не исключены провокации и столкновения, что даст Плахотнюку основания для введения чрезвычайных мер", - сказал эксперь.

В ближайшие дни противостояние новой коалиции и старой власти может продолжиться, но в долгосрочной перспективе режим олигарха обречен, уверен эксперт, так как выборы 6 сентября ни внутренними, ни внешними наблюдателями не будут признаны легитимными.

"К тому же все основные зарубежные партнеры дают четкие сигналы, что считают процесс формирования коалиции и правительства конституционным", - замечает он.

Реакция Украины и мира на ситуацию в Молдове

Служба безопасности Украины 10 июня объявила об усилении контроля на границе с Молдовой в отношении "радикально настроенных российских граждан".

Такие меры Киев предпринял для того, чтобы "не допустить обострения ситуации в Кишиневе" из-за "иностранного вмешательства во внутренние процессы", пояснили в ведомстве.

МИД Украины призвал ведущие политические силы Молдовы действовать в правовом поле и решать споры путем диалога во избежание силового противостояния.

"Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", - говорится в сообщении министерства.

США считают, что февральские выборы в Молдове были конкурентными и отражают волю народа, говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

"Воля народа Молдовы, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", - говорится в заявлении. Госдеп призвал все стороны проявить сдержанность и договориться о дальнейших путях посредством диалога.

Европейский Союз одобрил решения, принятые накануне парламентом Молдовы и заявил о готовности работать "с демократически легитимированным правительством в Кишиневе на основе взаимной приверженности реформам и принципам, заложенным в соглашении об ассоциации с ЕС".

"Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Кроме того, это прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдовы", - говорится в совместном заявлении галвы европейской дипломатии Федерики Могерини и комиссара по вопросам расширения ЕС Йоханнеса Хана.

Одновременно Могерини и Хан, сославшись на "события, последовавшие за решениями молдавского парламента", особо подчеркнули призыв ЕС к спокойствию и сдержанности.

НАТО также выразила крайнюю обеспокоенность политическим кризисом в Молдоеве и призвала стороны к урегулированию ситуации путем диалога.

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Источник: korrespondent.net