В Закарпатской области в городе Тячев на ходу загорелся тепловоз. Об этом сообщает pmg.ua со ссылкой на очевидца Александра Томишинеца в понедельник, 10 июня.
Отмечается, что огонь вспыхнул около 12:40. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
"На месте происшествия работают пожарные. Возгорание не было масштабным. По предварительной информации, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях выдно, что возгорание произошло в моторном отсеке тепловоза.
Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье загорелся тепловоз
На прошлой неделе на Волыни загорелся тепловоз пригородного поезда №6394 Ковель – Сарны на перегоне Чарторийск – Маневичи. Тогда секции, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Также в Хмельницкой области загорелся локомотив поезда сообщением Черновцы – Киев. Машинист успел отцепить вагоны с людьми.
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Источник: korrespondent.net
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