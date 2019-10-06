В Закарпатской области в городе Тячев на ходу загорелся тепловоз. Об этом сообщает pmg.ua со ссылкой на очевидца Александра Томишинеца в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что огонь вспыхнул около 12:40. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.

"На месте происшествия работают пожарные. Возгорание не было масштабным. По предварительной информации, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях выдно, что возгорание произошло в моторном отсеке тепловоза.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье загорелся тепловоз

На прошлой неделе на Волыни загорелся тепловоз пригородного поезда №6394 Ковель – Сарны на перегоне Чарторийск – Маневичи. Тогда секции, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Также в Хмельницкой области загорелся локомотив поезда сообщением Черновцы – Киев. Машинист успел отцепить вагоны с людьми.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net