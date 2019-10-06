Закарпатцы устроили рыбалку в луже посреди дороги

Жители Межгорья Закарпатской области устроили акцию прямо посреди проезжей части дороги. Своим небольшим стихийным митингом они показали проблему усеянных глубокими ямами дорог в Украине.
На опубликованном видео двое мужчин "рыбачат" в луже, которая образовалась в дорожной яме. Оба сидят и делают вид, будто ловят рыбу. Местные жители комментируют происходящее, но дорогу не перекрывают.
"Нужно показать этот позор, столько туристов приезжают и смотрят на это", - комментирует автор видео.
В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что на строительство дорог в Украине выделят два миллиарда долларов.
В 2017 году на ремонт дорог заложили 30 миллиардов гривен, которых, по словам министра инфраструктуры Омеляна, недостаточно для строительства качественных дорог.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видео пообещал, что за пять лет его правления в Украине построят "зеркальные" дороги.
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Источник: korrespondent.net
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