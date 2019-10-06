Холодницкий рассказал о предложении Зеленского

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что СМИ перекрутили слова президента Владимира Зеленского об установлении временных рамок антикоррупционным органам. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 10 июня.

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий.

По словам главы САП, президент Владимир Зеленский предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений. "Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул Холодницкий.

Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от президента, глава САП отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".

Напомним, Зеленский встретился с Холодницким и Сытником 31 мая. Как сообщили в АП, в ходе встречи глава государства заявил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность, при этом отметил, что показателем их способности ответить ожиданиям граждан будет результативность их работы в ближайшие три месяца.

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Источник: korrespondent.net