Загрязнение реки Рось: данные первой экспертизы

Государственная экологическая инспекция в Винницкой области отобрала пробы воды из пруда Панского, реки Фоса и реки Рось, которые пострадали в результате утечки химических веществ. Результаты экспертизы обнародованы на сайте Госэкоинспекции в понедельник, 10 июня.

Как сообщается, на месте происшествия в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области специалистами в течение 9 июня были отобраны пробы воды из пруда Панского, расположенного на реке Фоса (в месте разлива), реки Фоса (200 м ниже места разлива) и реки Рось (100 м ниже впадения р. Фоса). Специалисты провели измерение семи показателей с помощью экспресс-методов.

По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду Барском и р. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду Панском и р. Фоса.

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг / дм3.

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Сегодня премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось миновала.

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Источник: korrespondent.net