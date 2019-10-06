В Луганске два человека скончались от отравления грибами

В неподконтрольном Луганске семья из трех человек отравилась грибами. Двое пострадавших скончались, сообщает так называемое "МЧС ЛНР" в понедельник, 10 июня.
Отмечается, что на минувшей неделе 57-летняя жительница Луганска в лесополосе в районе квартала Южный собирала грибы, предположительно – сыроежки.
Придя домой, женщина отварила грибы, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном. Спустя час луганчане почувствовали ухудшение состояния: головокружение, тошноту, потливость, диарею, ухудшение зрения. Вызвали "скорую помощь". До приезда медиков предприняли попытки промывания желудка.
Прибывшие врачи доставили пострадавших в отделение экстренной неотложной медицинской помощи клинической больницы. Всем был поставлен диагноз: "острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени, токсическая фаза".
На следующий день состояние брата и сестры резко ухудшилось, медикам спасти их не удалось – была констатирована смерть. Состояние 35-летнего мужчины – средней тяжести.
Ранее в Виннице семья из семи человек отравилась консервированными грибами, приобретенными на рынке. Людей госпитализировали в реанимацию.
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Источник: korrespondent.net
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