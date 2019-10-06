Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 16:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,35
10. 06. 2019

В Луганске два человека скончались от отравления грибами

В неподконтрольном Луганске семья из трех человек отравилась грибами. Двое пострадавших скончались, сообщает так называемое "МЧС ЛНР" в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что на минувшей неделе 57-летняя жительница Луганска в лесополосе в районе квартала Южный собирала грибы, предположительно – сыроежки.

Придя домой, женщина отварила грибы, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном. Спустя час луганчане почувствовали ухудшение состояния: головокружение, тошноту, потливость, диарею, ухудшение зрения. Вызвали "скорую помощь". До приезда медиков предприняли попытки промывания желудка.

Прибывшие врачи доставили пострадавших в отделение экстренной неотложной медицинской помощи клинической больницы. Всем был поставлен диагноз: "острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени, токсическая фаза".

На следующий день состояние брата и сестры резко ухудшилось, медикам спасти их не удалось – была констатирована смерть. Состояние 35-летнего мужчины – средней тяжести.

Ранее в Виннице семья из семи человек отравилась консервированными грибами, приобретенными на рынке. Людей госпитализировали в реанимацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.