В Луганске два человека скончались от отравления грибами

В неподконтрольном Луганске семья из трех человек отравилась грибами. Двое пострадавших скончались, сообщает так называемое "МЧС ЛНР" в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что на минувшей неделе 57-летняя жительница Луганска в лесополосе в районе квартала Южный собирала грибы, предположительно – сыроежки.

Придя домой, женщина отварила грибы, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном. Спустя час луганчане почувствовали ухудшение состояния: головокружение, тошноту, потливость, диарею, ухудшение зрения. Вызвали "скорую помощь". До приезда медиков предприняли попытки промывания желудка.

Прибывшие врачи доставили пострадавших в отделение экстренной неотложной медицинской помощи клинической больницы. Всем был поставлен диагноз: "острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени, токсическая фаза".

На следующий день состояние брата и сестры резко ухудшилось, медикам спасти их не удалось – была констатирована смерть. Состояние 35-летнего мужчины – средней тяжести.

Ранее в Виннице семья из семи человек отравилась консервированными грибами, приобретенными на рынке. Людей госпитализировали в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net