С начала года от кори в Украине умерли 18 человек

Более 53 тысяч украинцев заболели корью с начала 2019 года, после осложнений умерли 18 человек. Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Министертва здравоохранения в понедельник, 10 июня.

В течение 23-ей недели 2019 года корью в Украине заболели 1133 человека - 505 взрослых и 328 детей. Лидерами по количеству новых случаев болезни являются Харьковская, Киевская, Тернопольская и Львовская области, а также Киев.

В МОЗ напоминают, что с первой вспышки кори летом 2017 года недугом переболели более 110 тысяч человек, 39 из них умерли.

Миздрав подчеркивает, что во избежание болезни дети должны вовремя получить обе дозы вакцины против кори. В Украине вакцинация от кори бесплатна независимо от возраста гражданина, и все регионы обеспечены вакцинами производства Бельгии и США.

"МОЗ Украины совместно с местной властью продолжает специальные меры, чтобы остановить вспышку кори в стране. "Спецоперация" для повышения уровня вакцинации и остановки вспышки уже состоялась во Львовской, Винницкой и Хмельницкой областях", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, Верховный Суд Украины запретил детям без прививок ходить в садик.

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Источник: korrespondent.net