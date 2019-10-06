Новые-старые лица. Кто идет в Верховную раду

Последние дни в Украине – дни партийных съездов. До 10 июня политическим партиям нудно было успеть выдвинуть своих кандидатов в депутаты.

Так что певцы, шоумены, спортсмены штурмуют парламент. Не отстают и старые политики вместе с чиновниками.

Корреспондент.net собрал в один материал партийные списки главных претендентов на успех на выборах.

Последние рейтинги

По данным опроса Киевского международного института социологии за период с 26 мая по 7 июня, на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент есть шанс попасть у пяти партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Так, за президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Еще 11,8% респондентов выразили желание проголосовать за политсилу Оппозиционная платформа - За Жизнь, 8,1% - за партию бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность, 7,8% - за партию Всеукраинское объединение Батькивщина и 5,6% - за партию Голос.

Среди партий, которые пока не преодолевают необходимый 5% барьер оказались Сила и честь, за которую готовы проголосовать 3,8% респондентов, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,9%, ВО Свобода - 1,9% и Гражданская позиция - 1,8%.

За другие восемь партий выразили желание проголосовать менее 1% избирателей.

Слуга Народа

Партия Слуга Народа провела съезд в столичном Ботаническом саду. Присутствовал на съезде президент Украины Владимир Зеленский.

Логика построения списка Слуги народа, если верить Владимиру Зеленскому, была следующей: часть людей - это эксперты ЗеКоманды со времен президентской кампании, часть - региональные представители команды, часть - набранные через интернет люди, которые предлагали Слуге народа свои проекты .

Первая десятка:

1. Дмитрий Разумков - лидер партии

2. Руслан Стефанчук - представитель Зеленского в парламенте, главный идеолог Слуги народа

3. Ирина Венедиктова - эксперт по вопросам судебной системы

4. Давид Арахамия - предприниматель и волонтер, известный под ником Дэвид Браун

5 Галина Янченко - эксперт по вопросам антикоррупционной политики и депутат Киевсовета

6. Михаил Федоров - советник президента и руководитель digital-направления партии Слуга народа

7. Александр Корниенко - руководитель предвыборного штаба Слуги народа

8. Анастасия Красносельская - эксперт по налоговому законодательству, до конца мая работала в Центре противодействия коррупции

9. Александр Ткаченко - гендиректор 1 + 1 медиа

10. Жан Беленюк - чемпион мира по греко-римской борьбе.

В партии обещают провести процедуру "постпраймериз", то есть если общественность или журналисты убедят партию, что кто-то из ее кандидатов непорядочный, то его могут отозвать.

Оппозиционная платформа

Оппозиционная платформа – За жизнь даже представила своего будущего премьер-министра – им стал Юрий Бойко, который баллотировался на пост президента Украины.

Сам Бойко отметил, что своей партией собирается предоставить автономию Донбасса и отменить некоторые законы, которые приняли после Революции достоинства.

Первая десятка:

Юрий Бойко - сопредседатель партии Вадим Рабинович - сопредседатель партии Виктор Медведчук - глава политсовета партии, кум президента РФ Владимира Путина Наталия Королевская – народный депутат от фракции Оппозиционный блок Сергей Левочкин – внефракционный народный депутат Василий Нимченко – народный депутат от фракции Оппозиционный блок Нестор Шуфрич – народный депутат от фракции Оппозиционный блок Сергей Ларин - народный депутат от фракции Оппозиционный блок Сергей Дунаев – внефракционный народный депутат Тарас Козак - народный депутат от фракции Оппозиционный блок

31-е место отдали экс-советнику министра МВД Илье Киве. В список партии также могут войти бизнесмен, экс-нардеп Вадим Столар, нардепы Юлия Левочкина и Николай Скорик, бизнесмен Григорий Суркис, бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

Европейская солидарность

Петр Порошенко, проиграв президентские выборы, провел ребрендинг своей партии и избавился от ряда соратников. Ради очищения Порошенко даже огласил праймериз, но как их проводили и как это повлияло на списки, не очень понятно.

“Идем на выборы, чтобы никто не развернул страну в сторону РФ. Мы идем не за должностями, а чтобы отстаивать нашу стратегию, наши принципы", - отметил Порошенко.

"По результатам выборов мы услышали запрос на очищение и обновление ... Но кто-то назначает кадры из 95 квартала, а для нас важны те, кто прошел 95-ю бригаду", - сыпал острыми фразами пятый президент Украины.

Первая десятка:

Петр Порошенко - лидер партии Андрей Парубий - спикер Верховной Рады Ирина Геращенко - первая заместитель председателя Верховной Рады Михаил Забродский - командующий десантно-штурмовой войсками Вооруженных Сил Украины София Федина - певица, телеведущая, общественный деятель, волонтер Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа Яна Зинкевич - волонтер, командир медицинского батальона Госпитальеры Олег Синютка - председатель Львовской ОГА Ахтем Чийгоз - заместитель председателя Меджлиса, политический заключенный Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции.

Батьківщина

Партия Батьківщина готова к вступлению в коалицию с партией Слуга народа в следующем парламенте, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить Новый курс"", - заявила Тимошенко.

"И не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее "Коалицией действий". У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней", - добавила она.

Первая пятерка

Юлия Тимошенко – лидер партии Сергей Тарута - лидер партии Основа, народный депутат, экс-глава Донецкой ОГА Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ Сергей Соболев – народный депутат от фракции Батьківщина Елена Кондратюк – народный депутат от фракции Батьківщина

Голос

Святослав Вакарчук провел съезд своей партии на Старокиевской горе и закончил его собственным концертом.

Вакарчук, как и обещал, не взял в список ни одного действующего депутата, но несколько нынешних народных избранников отправил на выборы по мажоритарным округам: Викторию Войцицьку, Викторию Пташник, Павла Ризаненко и Леонида Емца.

Первая десятка

Святослав Вакарчук - лидер группы Океана Эльзы Юлия Клименко - экс-заместитель министра экономики Кира Рудик - представитель ИТ-индустрии Ярослав Железняк - член SAGSUR, советник по вопросам связей с органами государственной власти Александра Устинова - член правления Центра противодействия коррупции Олег Макаров - управляющий партнер юридической фирмы Василь Кисиль и Партнеры Ярослав Юрчишин - общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Сергей Рахманин - украинский журналист и заместитель главного редактора газеты Зеркало недели Соломия Бобровская - экс-заместитель главы Одесской ОГА Ольга Стефанишина - заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции.

Под тридцатым номером в списке шоумен Сергей Притула, который объяснил, что специально хочет идти под этим номером, чтобы мотивировать избирателей голосовать за Голос. Чтобы шоумен попал в Раду, Голос должен набрать более 13% голосов избирателей.

Источник: korrespondent.net