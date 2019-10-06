Янукович не является подозреваемым ни по каким делам - адвокаты

Бывший президент Украины Виктор Янукович не является обвиняемым в каких-либо уголовных делах. Об этом сообщила Генпрокуратура в ответ на запрос адвокатов Януковича.

"Мы получили очередное подтверждение того, что представители ГПУ только манипулируют общественным сознанием относительно уголовных дел против Виктора Януковича. Мы неоднократно уже обращались и к самому Генеральному прокурору, и к ГПУ с требованиями обнародовать материалы уголовных производств против Виктора Януковича и доказательства его вины, если таковые имеются. Это сделано так и не было. Более того, получен официальный ответ, что наш клиент не является обвиняемым в каких-либо уголовных делах", - рассказал адвокат Виталий Сердюк.

Он напомнил, что против четвертого президента нет ни единого приговора, вступившего в законную силу.

"Должен быть соблюден принцип презумпции невиновности и вся неправдивая информация, распространенная о нем, должна быть опровергнута Генеральной прокуратурой Украины и лично Генеральным прокурором", - добавил Сердюк.

Ответ ГПУ на запрос адвокатов

Напомним, Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. "Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Однако представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков отверг поздравление Януковича.

Янукович хочет вернуться в Украину при Зеленском – адвокат

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Источник: korrespondent.net