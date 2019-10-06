Зеленский объявил конкурс на судью ЕСПЧ от Украины

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины, а также создал комиссию по отбору кандидатов. Об этом говорится в указе президента №356, обнародованном на сайте главы государства в понедельник, 10 июня.

Также Зеленский признал утратившими силу указы Петра Порошенко №1043 от 1 ноября 2007 года О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины и №100 от 4 апреля 2019 года О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Своим указом нынешний президент утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины. Также он поручил МИД обеспечить проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины относительно определения уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

Напомним, в конце прошлого года СМИ сообщали, что Украина лишится судьи в ЕСПЧ, потому что президент Петр Порошенко не подал вовремя кандидатов на рассмотрение ПАСЕ. В итоге от Украины останется только временный, или ad-hoc судья – и.о. в украинской терминологии.

Также в апреле сообщалось, что Окружной админсуд Киева суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины.

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Источник: korrespondent.net