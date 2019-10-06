Масштабное ДТП в Польше: пожар и шестеро погибших

В Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины, проезжавший мимо. Об этом сообщает Wiadomosci.

В аварии пострадали 16 человек, четверо из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

ДТП произошло в воскресенье на трассе А6 в направлении Свиноуйсьце. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин. Сила столкновения была настолько велика, что некоторые авто загорелись.

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... 🥺🥺🥺#wypadek #wypadekA6 #karambolA6 pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 июня 2019 г.

Свидетели рассказали, что сразу после ДТП возле машин остановился водитель из Украины, он выбежал из машины с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

"После удара моя машина начала вращаться и все влетели друг в друга. Моя машина загорелась... Машина рядом горела. Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти", - рассказала одна из пострадавших.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии машина с 40 пассажирами перевернулась и врезалась в несколько других автомобилей. В результате происшествия погибли 17 человек.

Напомним, что ранее в Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, а в ДТП в Ялте погибли три человека. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Напомним, что ранее в Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами, а в ДТП в Ялте погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net