В Мариуполе ребенок умер после капельницы

Прокуратура начала выяснение обстоятельств смерти мальчика в городской больнице в Мариуполе. Об этом сообщили на сайте прокуратуры в понедельник, 10 июня.

Отец мальчика 2017 года рождения обратился в полицию и рассказал, что ранее его сын попал в больницу. Мальчик сел в кастрюлю, в которой его мать подогревала воду, чтобы его искупать. Ребенок получил ожоги 1-2 степени 30% тела и был срочно доставлен в стационар ожогового отделения городской больницы Мариуполя.

Когда 7 июня ребенку поставили капельницу с препаратами выписанными врачом, у него начались судороги, после которых он умер в реанимации.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками Мариупольской городской больницы №1, которое привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка.

"В нынешний момент проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сказано в заявлении прокуратуры.

Напомним, что ранее в лагере Черновицкой области отравились 30 детей.

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Источник: korrespondent.net