На вооружение ВСУ поступила новая радиогидроаккустическая система

Вооруженные силы Украины приняли новую радиогидроакустическую систему Ятрань. С ее помощью военные смогут обнаружить вражеские корабли и подводные лодки. Об этом 10 июня информирует Укроборонпром.

Сообщается, что приказ о принятии на вооружение новой системы был подписан министром обороны по итогам положительных результатов испытаний.

Система Ятрань состоит из специальных гидроакустических буев со сверхчувствительными акустическими сенсорами и цифровым центром обработки информации.

Система объединяет информацию из нескольких гидроакустических буев, работающих в пассивном режиме и незаметных для противника. Это позволяет контролировать перемещение вражеских кораблей и подводных лодок и передавать их координаты для уничтожения.

Гидроакустические буи Ятрань также можно сбрасывать с вертолетов, что позволяет быстро создать сеть из охватывающих большую акваторию сенсоров.

Система использовалась во время международных учениях Си Бриз и готовится к серийному производству, после чего будет развернута в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее в Украине успешно испытали боевой модуль Serdar.

Также в СМИ появились результаты аудита Укроборонпрома. Так, были найдены несколько существенных нарушений, которые привели к миллионным убыткам.

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Источник: korrespondent.net