Зеленский хочет уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что уволены должны быть все губернаторы, а не 13, предложенных Кабмином. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - написала она. "Могут быть уволены 13 губернаторов. Но президент настаивает на том, что должны быть освобождены от должностей все губернаторы. Продолжается поиск специалистов, которые могут возглавить облгосадминистрации", - сказала Мендель.

Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. "Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры", - отметила Мендель.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.

Некоторые из губернаторов ранее сами подали в отставку.

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Источник: korrespondent.net