Зеленский хочет уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что уволены должны быть все губернаторы, а не 13, предложенных Кабмином. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.
Кроме того, она сообщила, что в отборе кандидатов помогают международные HR-компании. "Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры", - отметила Мендель.
Как сообщалось, на прошлой неделе правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.
Некоторые из губернаторов ранее сами подали в отставку.
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Источник: korrespondent.net
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