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10. 06. 2019

В Мариуполе поймали продавцов крупной партии метадона

Полиция разоблачила двух мужчин в Мариуполе на сбыте рекордной партии метадона. Об этом 10 июня пишет пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Общая стоимость наркотиков составила более 1 млн грн. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.ч.2,3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

В полиции сообщили, что 7 июня, 31-летний и 34-летний мужчины приехали в Мариуполь, чтобы сбыть метадон и метамфетамин.

Во время оперативной закупки наркодельцов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

У задержанных изъяли рекордное для Мариуполя количество наркотиков - 300 гр метадона и более 500 гр метамфетамина на общую сумму более 1 млн грн по ценам "черного рынка".

Ранее во Львове задержали автомобиль с разбитым бампером, в котором обнаружили наркотиков на миллион. Также сообщалось, что сотрудники СБУ нашли несколько тысяч таблеток экстази в детском велосипеде.

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Источник: korrespondent.net

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