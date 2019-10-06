Города могут потреблять воду из реки Рось – ГСЧС

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет. Все показатели в пределах допустимой нормы. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает ГСЧС со ссылкой на заместителя директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.
При этом чиновник уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа.
"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня (в понедельник – ред.) до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ГСЧС, Минздрава, Госпродпотребслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской облгосадминистраций", – сказад Лещенко.
В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий подчеркнул, что в реке Рось, за счет разбавления и через многокилометровое расстояние, в общем оказалось не более 10 литров ядовитых веществ, ведь опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса.
"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", – подчеркнул он.
Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся микроавтобус с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.
В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.
Сегодня премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что уже миновала угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось.
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Источник: korrespondent.net
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