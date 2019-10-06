Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 19:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,35
10. 06. 2019

ЕС готов пересмотреть условия Brexit – МИД Британии

Условия сделки по Brexit возможно пересмотреть. На это намекнула канцлер Германии Ангела Меркель, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает AFP в понедельник, 10 июня.

Хант утверждает, что Меркель дала ему понять, что Европейский союз готов пересмотреть договор, так как он является претендентом на пост нового премьер-министра страны.

"Она сказала, что с новым британским премьер-министром мы хотели бы рассмотреть любые ваши решения. Я абсолютно уверен, что если мы примем правильный подход к этому, европейцы будут готовы договориться о пакете", - сказал Хант.

Тем не менее, имеется ли в виду именно официальное юридическое соглашение, Хант не уточнил.

Напомним, на прошлой неделе Мэй официално покинула пост лидера консерваторов и ушла в отставку с должности премьер-министра Великобритании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.