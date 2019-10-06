ЕС готов пересмотреть условия Brexit – МИД Британии

Условия сделки по Brexit возможно пересмотреть. На это намекнула канцлер Германии Ангела Меркель, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает AFP в понедельник, 10 июня.

Хант утверждает, что Меркель дала ему понять, что Европейский союз готов пересмотреть договор, так как он является претендентом на пост нового премьер-министра страны.

"Она сказала, что с новым британским премьер-министром мы хотели бы рассмотреть любые ваши решения. Я абсолютно уверен, что если мы примем правильный подход к этому, европейцы будут готовы договориться о пакете", - сказал Хант.

Тем не менее, имеется ли в виду именно официальное юридическое соглашение, Хант не уточнил.

Напомним, на прошлой неделе Мэй официално покинула пост лидера консерваторов и ушла в отставку с должности премьер-министра Великобритании.

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Источник: korrespondent.net