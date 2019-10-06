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10. 06. 2019

В Полтавской области сын избил и изнасиловал мать

В Полтавской области судят рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою пожилую мать. Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.

В мае 2019 года 42-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительной колонии города Кременчуг по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", освободился из места лишения свободы и вернулся в дом матери.

Праздновал возвращение мужчина с большим количеством алкоголя в присутствии своей 62-летней матери. Под воздействием спиртных напитком нерадивый сын предложил матери начать половой акт, а когда она отказалось, мужчина нанес ей пару ударов по лицу и изнасиловал.

На следующее утром женщина заявила об изнасиловании в отделе полиции. Мужчина в этот же день был задержан правоохранителями. Насильнику было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "изнасилование". Прокуратура выбрала меру пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент компетентные органы продолжают досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Славянске уголовник был задержан за изнасилование 18-летней девушки. Он совершил преступление вскоре после досрочного освобождения. Мужчина отбывал наказание за изнасилование.

Также сообщалось, что под Киевом белорус изнасиловал 14-летнюю девочку.

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Источник: korrespondent.net

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