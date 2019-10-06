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10. 06. 2019

Дождь смыл дороги в Черкасской области – СМИ

Жители Черкасской области из-за сильного ливня остались без дорог, света, мобильной связи и собственных дворов, сообщает издание Викка.

"Впервые в жизни столкнулся с таким аномальным явление. Заехали в одно из сел на Тальнивщини - навестить родную бабушку. Дорога до самого дома лежала по асфальту, но после сильного двухчасового дождя, асфальта как и не было. Наступил апокалипсис: дороги нет, света нет, связи нет, телефоны разряжены, еще и суббота - выходной. Американское кино отдыхает", - комментирует в Facebook Владислав Москаленко.

По информации мужчины, через несколько часов "пленные" нашли человека, который полноприводным трактором вытянула машину до ближайшей дороги.

Cмотрите фотогалерею: Дождь смыл дороги в Черкасской области – СМИ

Фотографиями с Черкасс также поделилась Ольга Котенко. По ее словам, жители двухэтажных домов по улице Майданецкого не могли добраться домой.

"Председатель уличного комитета и жители улицы обеспокоены ситуацией, которая сложилась в результате дождя. Затопило город, подвалы и снесло забор, размыло почву. Такого до сих пор не было", - сообщила очевидец.

Ранее Украину накрыло мощным градом в в Запорожской и Днепропетровской областях. Градины были от шести до шестнадцати миллиметров.

В Павлограде Днепропетровской области появились целые сугробы града после ливня. По словам пользователей, такие сугробы появились не во всех районах города.

Также сообщалось, что Сумы и Полтаву накрыл ураган с градом.

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Источник: korrespondent.net

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