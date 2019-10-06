Газета Голос Украины извинилась за высказывания в адрес Беленюка

Официальная газета Верховной Рады Голос Украины принесла извинения за антисемитские высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного. Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте.

Отметим, что После публикации первой двадцатки партии Слуга народа, Чепурной выразил недовольство тем, что в украинском парламенте может появиться первый темнокожий депутат. "Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека - выбрали президентом. Дали еврея- клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского Слуга народа). Может, нам еще транссексуала подсунут ли работа уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют!", - написал он.

Пост журналиста в соцсети

"С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули", - сказано в заявлении.

Редакция заявила, что никогда не разделяла позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности.

Вместе с тем газета отметила, что "не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий".

На данный момент редакция рассматривает целесообразность нахождения Чепурного на занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Слуга народа представила кандидатов в нардепы. В первую тройку списка партии вошли ее глава Дмитрий Разумков, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net