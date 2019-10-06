В мае рост цен замедлился - Госстат

Уровень инфляции в Украине замедлился в мае. Об этом 10 июня сообщила Государственная служба статистики. При этом, рост цен в годовом измерении ускорился до 9,6%.

Потребительские цены в Украине в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,7%.

Статистическое ведомство сообщает, что с начала года цены в Украине выросли на 4,2%. При этом в годовом измерении (в сравнении с маем 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

Напомним, что в январе 2019 года месячная инфляция составляла 1,0%, годовая - 9,2%, в феврале 0,5% и 8,8%, в марте 0,9% и 8,6%, в апреле - 1,0 и 8,8% соответственно.

Цены на продукты за май 2019 года выросли на 1,0%. Сильнее всего подрожали фрукты - на 11,9%. Яйца подешевели на 15,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь - снизились на 1,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,7%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение на 0,3%, транспорт на 1,5% (в т.ч. топливо на 4,1%), на связь цены снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,3%, образование не изменилось - 0,0%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,4%.

Ранее в Украине резко ускорился рост цен. Тогда на рост инфляции повлияли резко подорожавшие овощи. По версии НБУ цены на овощи выросли из-за дефицита ряда продуктов.

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Источник: korrespondent.net