В городе Староконстантинов произошла утечка химического вещества в отдном из почтовых отделений. Об этом сообщает управление ГСЧС в Хмельницкой области в понедельник, 10 июня.

Информация об инциденте была получена около полудня. К месту происшествия были направлены две единицы техники и восемь человек спасателей, которые с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества.

"Как выяснилось, опасным веществом оказался Норил, который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержание попало в окружающую среду", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области на почте произошла утечка химикатов

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся микроавтобус с химикатами, вследствие чего погибла рыба. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Сегодня премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что уже миновала угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net