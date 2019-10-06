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10. 06. 2019

Хорватия из-за мигрантов отгородилась от Боснии

Хорватия установила ограждение на границе с Боснией и Герцеговиной для сдерживания мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в Евросоюз. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на боснийское издание Klix.

Высокий забор с шипами установили в пункте пропуска Малевац на мосту, который ведет на территорию Хорватии.

Многочисленные мигранты, проживающие в приграничном районе Боснии, уже несколько раз пытались прорваться через Малевац для того, чтобы попасть на территорию Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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