В Киеве пикетируют здание АП

Сотни участников акции "Останови капитуляцию" пикетируют возле здания Администрации президент и требуют встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила Ирен Роздобудько на своей странице в Facebook.

Протестующие возмущены обострением ситуации на Донбассе и требую прозрачности формирования дорожной карты на переговорах в Минске. А также снятие запрета на стрельбу артиллерии в ответ на провокации сепаратистов.

"Несмотря на заявления Генерального штаба, наша артиллерия не отвечает. Кучма в Минске договаривается что украинские военные не будут стрелять в ответ в одностороннем порядке и о торговле с ОРДЛО. Секретарша Президента Зеленского Юлия Мандель на 1+1 обвиняет украинских военных в обстреле школ, больниц и детских садов. Что это как начало капитуляции?", - сообщил один из организаторов акции Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что Кучма предложил новый режим: Не стрелять в ответ, а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов.

Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь

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Источник: korrespondent.net