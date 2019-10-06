В Белой Церкви возобновили водоснабжение

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям г. Белая Церковь решила запустить насосно-фильтровальную станцию города с 20:00. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям г. Белая Церковь решено с 20 часов 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечают, что госпредприятие Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Минздрава провел анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.

Лабораторные исследования провели методом газовой хроматографии по 131 показателю, из них – 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной Рамочной Директивы ЕС 2000/60/ЕС.

"Превышений нормативных концентраций, установленных ДСТУ 4808:2007 Источники централизованного питьевого водоснабжения, и экологических нормативов качества не выявлено", - проинформировали в Госслужбе.

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Сегодня премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось миновала.

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Источник: korrespondent.net