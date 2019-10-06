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10. 06. 2019

Под АП произошли потасовки с полицией

Возле Администрации президента во время акции "Останови капитуляцию" произошла стычка с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время акции один из активистов наклеил на стену Администрации президента наклейку "Администрация губернатора Малороссии", из-за чего произошла стычка с полицией. После этого активисты начали скандировать "Аваков, до свидания!".

Кроме того, активисты сожгли на пороге Администрации белый флаг.

"Россия не соблюдается обещаний. Отвод тяжелого вооружения означает капитуляцию", - заявил одних организаторов акции.

Ранее сообщалось, что в  Киеве пикетируют здание АП. Протестующие требуют у Зеленского снять запрета на стрельбу для ВСУ, а также прозрачной дорожной карты на переговорах в Минске.

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Источник: korrespondent.net

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