На Донбассе за день пять обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинский военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 10 июня.

Так, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: дважды в районе села Водяное из крупнокалиберного пулемета; возле населенного пункта Пищевик из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты один раз обстреляли украинских военных – в районе населенного пункта Зайцево из минометов калибра 120 мм.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 10 июня на Донбассе зафиксировали 28 вражеских обстрелов. Тогда ВСУ не понесли потерь. При этом разведка сообщила о 10 раненых сепаратистах. Также была уничтожена одна единица вражеской техники.

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Источник: korrespondent.net