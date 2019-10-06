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10. 06. 2019

В Кривом Роге на предприятии погиб подрывник

В Кривом Роге на предприятии Интервзрывпром произошел несчастный случай, который привел к смерти 32-летнего мужчины. Об этом сообщает Первый городской в понедельник, 10 июня.

Погрузчик наткнулся на горную породу и перевернулся. Мужчина, который находился внутри, выпал из кабины и попал под машину. Он получил травмы несовместимые с жизнью, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что мужчина был взрывником-подрывником. На месте трагедии работали сотрудники полиции и прокуратуры.

На прошлой неделе в Кривом Роге погиб шахтер на шахте имени Фрунзе в Кривом Роге рудника Сухая Балка. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Ранее в Министерстве энергетики опубликовали доклад, согласно которому, ежемесячно в Украине гибнет один шахтер. Ежедневно как минимум один рабочий получает производственные травмы.

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Источник: korrespondent.net

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