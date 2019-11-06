Трамп пригрозил ввести пошлины на вино из Франции

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвами нечестной конкуренции, сообщило L’Obs в понедельник, 10 июня.

"Франция облагает вина большим налогом, а мы за французское вино берем совсем немного", –отметил Трамп.

При этом американский лидер признал, что французское вино – отличного качества.

Американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.



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Напромним, торговые отношения между США и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.

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Источник: korrespondent.net