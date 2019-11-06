Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке



Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания в центре Нью-Йорка, сообщило пожарное управление города в понедельник, 10 июня.

В результате столкновения произошел пожар на крыше здания. На борту вертолета находился один человек, он погиб. Здание было эвакуировано.





На месте катастрофы ведутся спасательные работы.



I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt — Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) June 10, 2019



В Сети появился ролик с моментом столкновения вертолета с небоскребом на Манхэттене. На кадрах видно, как пилот испытывает трудности с управлением вертолетом в тяжелых погодных условиях. Губернатор Эндрю Куомо заявил, что признаков терроризма не было. По его словам, вертолет, похоже, совершил аварийную посадку.На месте катастрофы ведутся спасательные работы.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

Напомним, 29 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли четыре человека. Госбюро расследований открыло дело по статье о нарушении правил полетов.

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Источник: korrespondent.net