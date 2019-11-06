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11. 06. 2019

Певица Анастасия Приходько собралась в Раду


Певица Анастасия Приходько заявила о намерении баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии Батькивщина. Об этом исполнительница заявила в видеообращении на своей странице в Facebook в понедельник, 10 июня.
 
"Сегодня был съезд партии Батькивщина, где мы уже смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя другой путь – потому что вы меня спрашиваете, почему меня нет в списках – я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент. Я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они видеть в меня парламенте/ Поэтому я выбрала именно мажоритарный округ", – сказала певица.
 
Приходько пообещала позже сообщить, в каком именно округе будет баллотироваться.



Приходько заявила, что ее обманом использовали для агитации за Порошенко
 
Напомним, в октябре 2018 года Приходько объявила о завершении карьеры артистки. Позже она заявила, что будет работать в предвыборной команде лидера Батькивщины Юлии Тимошенко и готова стать народным депутатом по списку партии.

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Источник: korrespondent.net

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