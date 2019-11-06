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11. 06. 2019

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы


Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, в котором, по последним данным, погибли шесть человек. 
 
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.
 
"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал Зеленский в Twitter вечером 10 июня.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2019

Бунт в одесской тюрьме: сгорела дежурная часть и авто

Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1. Сообщалось о четырех погибших.

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Источник: korrespondent.net

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