Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы



Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, в котором, по последним данным, погибли шесть человек.



Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.



"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал Зеленский в Twitter вечером 10 июня.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2019

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Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1. Сообщалось о четырех погибших.

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Источник: korrespondent.net