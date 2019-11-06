Египет потребовал у Великобритании возвращения бюста Тутанхамона



В Министерство иностранных дел Египта потребовали от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона, сообщает Arab News.



Бюст должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля.



Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до нашей эры) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства.

Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет, что по сей день интригует умы многих ученых по всему миру. Кроме того, привлекает внимание его "проклятая" гробница, которая якобы погубила сразу нескольких ученых, которые ее вскрыли.



Золотой маске Тутанхамона заново приклеили бороду

"Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник", – говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.