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11. 06. 2019

Египет потребовал у Великобритании возвращения бюста Тутанхамона


В Министерство иностранных дел Египта потребовали от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона, сообщает Arab News.
 
Бюст должен быть выставлен на торги аукционного доме Christie's, которые состоятся 4 июля.
 
"Посольство Египта в Лондоне, в свою очередь обратилось в британский МИД и аукционный дом, заявив о праве Египта на памятник", – говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до нашей эры) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового Царства.
 
Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет, что по сей день интригует умы многих ученых по всему миру. Кроме того, привлекает внимание его "проклятая" гробница, которая якобы погубила сразу нескольких ученых, которые ее вскрыли.

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Напомним, ранее сообщалось, что ученым удалось разгадать главную тайну гробницы Тутанхамона. 

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Источник: korrespondent.net

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