В Казахстане задержали 700 митингующих

Правоохранительные органы Казахстана задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня. Об этом во вторник, 11 июня заявил журналистам руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз, передает ТАСС.

"В первый день было 500 задержанных во время митингов. В второй день около 200 человек были доставлены в полицию", - рассказал Ораз. По его словам, за два дня около 550 человек привлекли к административной ответственности.

Как отметили в МВД, в городах Нур-Султане и Алма-Ате активными сторонниками запрещенной судом "экстремистской организации" Демократический выбор Казахстана 9 и 10 июня были организованы "незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".

Напомним, в понедельник ЦИК Казахстана официально заявила о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах. В стране проходили митинги недовольных результатами президентских выборов.

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Источник: korrespondent.net