В Молдове расследуют хищение миллиарда долларов

Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию хищения более миллиарда долларов из банковской системы, из-за которого обанкротились три крупнейших банка страны. Об этом во вторник, 11 июня сообщает Укринформ.

В состав комиссии, утвержденной на заседании молдавского парламента 10 июня, вошли по три депутата от Партии социалистов, блока ACUM и Демократической партии, ее председателем избран Александр Слусарь (ACUM).

"Тот факт, что до настоящего времени не были преданы огласке имена людей, причастных к этому хищению, является национальным позором", - заявил вице-председатель парламента Ион Чебан.

В свою очередь член комиссии от Партии социалистов Владимир Головатюк отметил, что контролирующие органы по сути ничего не сделали, чтобы вернуть украденные из банковской системы финансовые средства.

Отмечается, что деятельность комиссии рассчитана на 90 дней, после чего она должна представить парламенту и общественности соответствующий отчет.

В результате хищения из банковской системы более 1 миллиарда долларов в 2015 году обанкротились три крупнейших банка страны – Сбербанк, Социальный банк и Unibank.

Напомним, на минувших выходных парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней. В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. В понедельник старое и новое правительство страны провели параллелные заседания.

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Источник: korrespondent.net